Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль

Израиль разочаровало решение российского суда по делу Нааму Иссахар, осужденной за контрабанду гашиша. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности посла Израиля в России Якова Ливне.

Отмечается, что Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней девушке. «Мы надеемся, что Наама Иссахар в ближайшее время сможет вернуться домой, учитывая ее возраст, и что она уже девять месяцев находится в российской тюрьме», — отметил Ливне. Он также выразил надежду на то, что «добрые отношения» между Израилем и Россией сохранятся.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позднее стало известно, что к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании обратились премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В Кремле отмечали, что рассмотрят обращение израильского руководства , как только оно поступит в аппарат президента.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.

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