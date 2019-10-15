Нетаньяху попросил Путина проявить милосердие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную в России за контрабанду наркотиков Нааму Иссахар. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху (...) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее к Путину с аналогичной просьбой обращался президент Израиля Реувен Ривлин.

В октябре МИД Израиля сообщил, что в стране считают наказание, вынесенное Нааме Иссахар в виде семи с половиной лет тюрьмы за хранение менее 10 граммов гашиша, несправедливым и несоразмерным.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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