Срок израильтянке за гашиш в багаже в России обернулся международным скандалом

Власти Израиля серьезно относятся к приговору российского суда, который признал летевшую в Тель-Авив через Москву Нааму Иссахар виновной в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает МИД еврейского государства на своей странице в Twitter.

В ведомстве отметили, что Израиль считает наказание в виде семи с половиной лет тюрьмы за хранение менее 10 граммов гашиша несправедливым и несоразмерным. «К сожалению, российские власти пока не учли наши просьбы о надлежащем расследовании с учетом обстоятельств ее ареста», — отметили в МИД.

Ранее 11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что глава правительства Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсуждали дело Иссахар во время двусторонних переговоров в Сочи в сентябре. Также поднимался вопрос обмена Иссахар на задержанного по подозрению в «хакерской деятельности» россиянина Алексея Буркова, которого в 2015 году арестовали в Израиле по запросу Вашингтона.

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