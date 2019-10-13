Президент Израиля вступился за осужденную в России контрабандистку

Владимир Путин и Реувен Ривлин на встрече в Кремле в 2016 году

Глава Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить осужденную за контрабанду соотечественницу Нааму Иссахар. Текст своего письменного обращения Ривлин опубликовал в Twitter.

В письме президент назвал Путина другом всего израильского народа и попросил о содействии в помиловании. «Наама совершила огромнейшую ошибку и покаялась в содеянном. Но на жизнь девушки без криминального прошлого такой серьезный приговор окажет разрушительное влияние», — пояснил Ривлин.

Он также понадеялся на милосердие и сострадание президента в решении этой проблемы.

Ранее в октябре МИД Израиля сообщил, что в стране считают наказание, вынесенное Нааме Иссахар в виде семи с половиной лет тюрьмы за хранение менее 10 граммов гашиша, несправедливым и несоразмерным.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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