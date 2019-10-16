Кремль отреагировал на просьбу Нетаньяху о милосердии

Президент России Владимир Путин рассмотрит обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании гражданки этой страны Наамы Иссахар, осужденной на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пообещал, что просьба главы правительства Израиля будет рассмотрена. Представитель российского лидера не ответил на вопрос о том, получил ли глава государства обращение. «Путин только вернулся из [Объединенных Арабских] Эмиратов», — заявил он ТАСС.

15 октября стало известно, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой о помиловании гражданки Израиля и ее возвращении на родину. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», — было сказано в документе.

Ее приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!