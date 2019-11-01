Израиль передумал выдавать США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

Верховный суд Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

Отмечается, что поводом для такого решения послужила петиция семьи осужденной в России за наркотики израильтянки Наамы Иссахар против процесса выдачи Буркова США. Родственники женщины рассчитывают на ее обмен на россиянина, и попросили суд отложить его экстрадицию до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с Иссахар.

Ранее сообщалось, что глава министерства юстиции еврейского государства Амир Охана принял решение экстрадировать Буркова в США. Он был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

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