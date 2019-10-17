Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией

Обмен осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки на арестованного в Израиле россиянина Алексея Буркова невозможен. Об этом заявил израильский министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин, передает РИА Новости

Как сообщает агентство, российские дипломаты ходатайствовали о возвращении Буркова в Россию, но израильское правительство ответило отказом, так как «не уполномочено и не имеет юридического права ничего сделать».

«Бурков был арестован в Израиле вследствие американского обращения в Интерпол и не был осужден в Израиле. Он проходит процесс экстрадиции, практически уже прошел весь юридический процесс. Есть решение верховного суда Израиля об экстрадиции Буркова по итогам американского обращения», — цитирует РИА слова Элькина.

Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.

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11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности, еврейское государство намеревается экстрадировать его в Соединенные Штаты.

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