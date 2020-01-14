Россия исключила обмен осужденной за гашиш израильтянки

В России не рассматривают возможность обмена гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России по обвинению в контрабанде гашиша. О том, что такой вариант исключен, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, сообщает ТАСС.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право», — передает агентство слова Иванова.

19 декабря 2019 года сообщалось, что суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе приговор Иссахар. Представители еврейского государства заявили, что такое решение разочаровало Израиль.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова разыскиваемого американским государством, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.

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