Израиль не увидел «черную кошку» в отношениях с Россией

Временный поверенный в делах Израиля в Москве Яков Ливне не увидел поводов для ухудшения отношений с Россией, в том числе из-за дела осужденной за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что пробежала какая-либо "черная кошка". Между Израилем и Россией хорошие, прочные отношения на всех уровнях», — сказал дипломат. Он добавил, что дело Иссахар не нужно связывать с другими темами, поскольку обсуждается гуманитарный путь решения проблемы.

Ливне напомнил, что Наама летела транзитом из Индии в Израиль, везя не запрещенное в последней стране количество наркотического вещества. «Разумеется, у нее не было намерения ни въезжать в Российскую Федерацию, ни совершать здесь какое-то преступление. При этом она не знала и не могла знать российское законодательство», — отметил дипломат.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позднее стало известно, что к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании обратились премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В Кремле отмечали, что рассмотрят обращение израильского руководства , как только оно поступит в аппарат президента.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.

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