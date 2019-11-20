Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова

Сотрудники посольства России в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля Алексея Буркова. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с задержанным россиянином, его адвокатом и родственниками и будут добиваться соблюдения его законных прав и интересов.

Ранее сообщалось, что Буркову грозит до 80 лет лишения свободы. В Минюсте США отметили, что россиянин прдрзревается в управлении сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденных банковских карт. Многие из них принадлежали гражданам США. Сумма хищений превысила 20 миллионов долларов.

Власти Израиля начали выдачу Буркова США 12 ноября. В Москве назвали действия израильских властей «идущими вразрез с конструктивными партнерскими отношениями двух стран».

До этого Россия предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

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