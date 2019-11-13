Назван грозящий экстрадированному в США россиянину Буркову срок

Россиянину Алексею Буркову, экстрадированному из Израиля в США, грозит до 80 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

При этом в ведомстве отметили, что, как правило, «реальные приговоры за федеральные преступления оказываются меньше максимального наказания», предусмотренного законодательством.

Отмечается, что власти США подозревают Буркова в управлении сайтом Cardplanet, на котором продавались номера краденных банковских карт. Многие из них принадлежали гражданам США. Сумма хищений превысила 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США. В Москве назвали действия израильских властей «идущими вразрез с конструктивными партнерскими отношениями двух стран».

До этого Россия предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

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