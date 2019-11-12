Израиль передал задержанного россиянина США

Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности. Об этом сообщил адвокат россиянина Михаил Ирони, передает ТАСС.

«Да, это правда, экстрадиция происходит прямо сейчас», — сказал Ирони. Израильское телевидение сообщало, что россиянина передали представителям Минюста США в понедельник, 11 ноября.

Ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты задержанного в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова. До этого Россия предлагала обменять россиянина на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности, еврейское государство намеревается экстрадировать его в Соединенные Штаты.

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