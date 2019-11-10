Арестованного в Израиле россиянина передадут США

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты задержанного в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе был вынесен временный запрет на экстрадицию Буркова в США, где его подозревают в кибермошенничестве с кредитами. Сегодняшним решением этот запрет был снят.

Ранее распоряжение об экстрадиции Буркова в США по запросу Вашингтона подписал министр юстиции Израиля Амир Охана. Российская сторона направляла в Израиль запрос о передаче его в Россию.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией. «Бурков был арестован в Израиле вследствие американского обращения в Интерпол и не был осужден в Израиле. Он проходит процесс экстрадиции, практически уже прошел весь юридический процесс», — объяснил сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.

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