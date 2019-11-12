США подтвердили экстрадицию россиянина Буркова

Минюст США подтвердил, что россиянин Алексей Бурков экстрадирован из Израиля в США. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время россиянин, обвиняемый американской стороной в мошенничестве с кредитными картами, ожидает первого появления перед федеральным судьей в штате Вирджиния.

Ранее 12 ноября стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США. В Москве назвали действия израильских властей «идущими вразрез с конструктивными партнерскими отношениями двух стран».

До этого Россия предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

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