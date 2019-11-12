В Израиле объяснили выдачу россиянина США

Выдача в США властями Израиля российского гражданина Алексея Буркова продиктована в том числе политическими соображениями. Такое мнение высказал бывший посол Израиля в Москве Цви Маген в разговоре с газетой «Взгляд».

По его мнению, ситуация разрешилась таким образом в первую очередь из-за юридической стороны вопроса: постановления высшего суда Израиля. И уже как дополнительный фактор сыграл роль и политический момент. «Это могло быть решение не ссориться с Вашингтоном», — отметил Цви Маген.

Он также добавил, что Израиль при этом вряд ли решил ссориться с Россией, несмотря на экстрадицию Буркова и дело осужденной на российской территории израильтянки Наамы Иссахар, которую многие считают «заложницей» российской стороны.

Ранее 12 ноября стало известно, что власти Израиля начали выдачу Буркова США.

Днем ранее Верховный суд страны отклонил апелляцию защиты задержанного россиянина.

До этого Россия предлагала обменять Буркова на Иссахар, приговоренную к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша из Индии. Однако израильская сторона отказалась от обмена.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в конце декабря 2015-го года. Власти США подозревают его в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.

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