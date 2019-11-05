Мать осужденной в России израильтянки решила не мешать выдаче США хакера Буркова

Мать осужденной за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар отозвала прошение о приостановке экстрадиции в США хакера Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Ynetnews.

Женщина заявила, что не позволит своей дочери стать «пешкой в игре русского хакера». Кроме того, она понадеялась на помощь израильских властей в освобождении Иссахар из российской тюрьмы.

«Я молюсь, чтобы из-за моего решения положение Наамы не ухудшилось», — заключила мать осужденной.

В конце октября Высший суд справедливости Израиля временно запретил экстрадицию Буркова в США по ходатайству семьи Иссахар. Они рассчитывали, что Иерусалим и Москва договорятся об обмене осужденной израильтянки на Буркова, задержанного в конце декабря по запросу США. Однако ранее Израиль отказался от обмена.

11 октября в России приговорили гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

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