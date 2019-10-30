Семья осужденной за контрабанду гашиша израильтянки раскритиковала Израиль

Осужденная за контрабанду наркотиков гражданка Израиля Наама Иссахар «обречена» на отбывание наказания в России. Об этом сказано в заявлении семьи израильтянки, передает РИА Новости.

Родственники Иссахар заявили, что сожалеют о решении министра юстиции Израиля об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. По их словам, это «обрекает» девушку и «нарушает ее права».

«Мы намерены действовать быстро, подать апелляцию в Высший суд справедливости против решения министра юстиции, чтобы отменить это решение», — заключила семья Иссахар.

17 октября Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией. Речь шла о возможности обменять задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности Буркова на Иссахар.

11 октября в России приговорили гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

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