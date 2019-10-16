Мать пойманной с гашишем израильтянки назвала российский суд показушным

Мать гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, назвала процесс над ее дочерью показухой. Интервью с Яффой Иссахар публикует «Настоящее время».

Яффа прилетела в Москву, чтобы поддержать дочь на судебном процессе, отмечает издание. В настоящее время она добивается встречи с Наамой в СИЗО. «Я думала, что это ошибка — она сделала ошибку, и ее отпустят домой. Она не намеревалась привозить это сюда, она не намеревалась везти это в своем рюкзаке», — сказала Яффа.

По словам женщины, в тот момент, когда суд огласил приговор, Яффа обняла дочь, просунув руки между прутьями решетки, и сказала: «Это неважно, год это или десять, этот суд — показуха».

Также Иссахар заявила, что вопрос освобождения ее дочери является политическим. По ее мнению, приговор Нааме связан с требованием Москвы освободить из-под стражи задержанного по подозрению в хакерской деятельности россиянина Алексея Буркова. «Я не знаю, как хакер, который должен быть выдан в США, который находится в заключении уже несколько лет, который совершал преступления, связан с моей дочерью. Но я понимаю, что это политический вопрос», — добавила она.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

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