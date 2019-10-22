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Мать осужденной за контрабанду гашиша израильтянки обратилась к России на видео

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Яффа Иссахар

Мать гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за котнтрабанду гашиша, записала видеообращение с просьбой о помиловании ее дочери. Ролик, в котором также участвуют юристы осужденной, опубликовал у себя принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Яффа Иссахар, дочь которой уже полгода находится в СИЗО, выступила с просьбой о справедливости — попросила отпустить Нааму домой. «Она приехала из страны с другим менталитетом, она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. (...) она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — говорит женщина на видео.

Далее слово берут адвокаты — партнеры коллегии адвокатов Pen&Paper. По мнению, которое они выражают, приговор, вынесенный Иссахар, несправедлив, не обоснован и незаконен. В деле, считают они, нет состава преступления, так как Иссахар не собиралась распространять запрещенное вещество в России.

Ранее Яффа уже высказывалась по поводу суда над ее дочерью — она подчеркнула, что процесс носит политический характер и каким-то образом связан с задержанным в Израиле по запросу Интерпола российским гражданином Алексеем Бурковым. Россия предлагала обменять Иссахар на Буркова, но еврейское государство ответило отказом.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава страны Реувен Ривлин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар и ее возвращении на родину. В Кремле заявили, что рассмотрят обращение руководства Израиля, как только оно поступит в аппарат президента.

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