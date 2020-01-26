Осужденная за гашиш израильтянка попросила Путина о помиловании

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду гашиша, попросила президента Владимира Путина о помиловании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя защиты израильтянки.

Ранее Иссахар отказывалась подавать российскому лидеру соответствующее прошение. Согласно российскому законодательству, для начала этой процедуры необходимо личное обращение осужденного к главе государства.

Президент Путин обсуждал дело Иссахар с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и матерью девушки в ходе визита в Иерусалим 23 января. В тот же день один из ее адвокатов сообщил РИА Новости, что освобождение израильтянки «не за горами».

В октябре прошлого года 25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

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