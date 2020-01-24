Израильскую журналистку возмутило внимание к Путину вместо холокоста

Редактор израильской газеты The Jerusalem Post Лахав Харков (Lahav Harkov) раскритиковала внимание прессы к президенту России Владимиру Путину вместо темы прошедшего в Иерусалиме пятого Всемирного форума памяти холокоста. Свою точку зрения она высказала в материале на сайте издания.

Журналистка отметила, что фактически мероприятие получилось достойным, поскольку на нем десятки иностранных лидеров выступили против антисемитизма и призвали помнить о холокосте. «Но важное сообщение об этом событии в Израиле было потоплено цирком, развернувшимся вокруг него на этой неделе», — возмутилась Харков.

Материалы по теме «Нас спасла Красная Армия. Мы это помним» Россию обвиняют в искажении правды о Холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей

Она напомнила, что в течение нескольких дней перед форумом в израильской прессе, на телевидении и радио было много новостей, связанных с мероприятием, однако основное внимание «уделялось чему угодно, кроме холокоста». «Заголовки были о Нааме Иссахар, находящейся в российской тюрьме за наркотики, и о том, что Израиль делает жесты в адрес президента России Владимира Путина, чтобы ее помиловали. Говорили о том, что Путин пытается остаться у власти после 2024 года и как он будет подчеркивать победу Красной Армии над нацистами. О пробках в Иерусалиме и на трассе между аэропортом Бен-Гурион и столицей. О президенте Франции Эммануэле Макроне, кричавшем на сотрудников израильской службы безопасности», — перечисляет редактор.

«Казалось, что мы едва говорили о холокосте, и это вызывает сожаление. Есть простое оправдание: то, что произошло 75 лет назад, вряд ли является новостью. Но это плохое оправдание», — считает Харков. По ее мнению, текущая неделя остается упущенной возможностью рассказать действительно эпические истории о немногих ныне живых свидетелях холокоста.

Сама Харков в преддверии форума, прошедшего 22–23 января, писала в соцсетях о призывах к Путину на вокзале Иерусалима вернуть Иссахар домой.

На пятом Всемирном форуме памяти холокоста собрались более 40 иностранных лидеров и высокопоставленных политиков. В их числе были президент России Владимир Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!