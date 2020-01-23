Израиль поблагодарил русских за освобождение Освенцима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил русских за освобождение концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в Иерусалиме.

«Именно Красная армия освободила Освенцим, и мы всегда будем это помнить», — заявил премьер на открытии памятника героям блокадного Ленинграда.

Нетаньяху добавил, что мемориал «говорит на универсальном языке — языке любви к родине, жертвенности, непрестанной борьбы и победы». По словам премьера, благодаря жителям блокадного Ленинграда мир увидел, что смелость и героизм побеждают.

Он подчеркнул, что Израиль и Россия должны вместе заботиться о безопасности и будущем. Нетаньяху также напомнил, что в 2018-м приезжал в Москву на празднование Дня Победы и присоединялся к шествию «Бессмертного полка».

Ранее президент России Владимир Путин и Нетаньяху открыли монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Путин признался, что глубоко тронут тем, что израильтяне пришли на церемонию.

23 января российский лидер прибыл в Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар.

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