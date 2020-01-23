Путин назвал Холокост позорной страницей истории

Президент России Владимир Путин назвал Холокост одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории, однако память об этом явлении нужно сохранить без купюр. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 января.

«Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний», — сказал он на форуме памяти жертв Холокоста, который проходит в Иерусалиме.

Путин отметил, что участников форума объединила общая ответственность, долг перед прошлым и будущим. По его словам, на оккупированных территориях Советского Союза было убито наибольшее количество евреев. По различным данным, во время Холокоста на территории СССР было уничтожено порядка 2,6 миллиона евреев.

«Холокост — это целенаправленное уничтожение людей. "Недочеловеками" были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей», — заключил он, добавив, что Россия скорбит по всем жертвам нацизма.

Ранее в четверг Путин открыл в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда. До этого в ходе встречи с израильским коллегой он заявил, что нельзя допустить повторения Холокоста.

Визит российского лидера в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

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