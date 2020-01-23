Путин рассказал о поразившем его факте из истории войны

Президент России Владимир Путин рассказал о поразившем его факте при чтении документов об истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 января.

По его словам, за годы блокады жители Ленинграда сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Он признался, что его эти сведения потрясли. «Сам не знал, только что, несколько дней назад, (...) обнаружил факт», — сказал он на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в центре Иерусалима.

Российский лидер добавил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством. Ранее он заявил, что Россия и Израиль должны противостоять ксенофобии.

В День памяти жертв Холокоста Владимир Путин находится в Израиле с официальным визитом. Ранее в четверг он встретился с премьер-министром и президентом Израиля — Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином, а также пообщался с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. После встречи с ней он заявил, что все будет хорошо.

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