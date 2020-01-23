Путин предложил провести встречу с лидерами Китая, США, Франции и Великобритании

Президент Владимир Путин в ходе визита в Израиль предложил в 2020 году провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции, Великобритании. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 23 января.

По его словам, страны-основательницы Организации Объединенных Наций должны показать пример в борьбе с антисемитизмом. Он подчеркнул, что эти пять стран «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Российский лидер отметил, что уже обсудил эту идею с некоторыми коллегами, и получил положительные отклики. Путин также подчеркнул, что встреча, посвященная мировым проблемам, может быть организована в любой точке мира.

Ранее в четверг Владимир Путин приехал на Форум памяти Холокоста в Иерусалиме, где обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Уэльским Чарльзом. При этом как отмечается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, российский лидер прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

Также в ходе визита Путин открыл в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и встретился с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки.

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