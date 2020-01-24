Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран

Китай поддержал идею президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она отметила, что в последнее время возрастает нестабильность и неопределенность в международных вопросах, а ООН сталкивается с вызовами. Китай готов поддерживать связь и координировать свои действия с Россией, а также другими членами Совбеза.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерам стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали инициативу Владимира Путина. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента.

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