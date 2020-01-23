Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста 23 января в Иерусалиме Путин предложил постоянным членам Совбеза России, США, Китаю, Франции и Великобритании вместе обсудить актуальные глобальные проблемы. Российский президент подчеркнул, что на этих странах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».

По словам Путина, это предложение о встрече получило положительные отклики среди его коллег. Российский президент также отметил, что встреча может пройти в любой точке мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею Путина и ответил, что постоянные члены Совбеза должны обеспечивать устойчивость мирового порядка.

Россия, как правопреемник СССР, США, Франция, Великобритания и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Страны выступили союзниками во Второй мировой войне и разработали основы ООН.

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