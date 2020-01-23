Макрон поддержал предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ ООН

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти холокоста, передает ТАСС.
Ранее в хода визита в Израиль Путин предложил в 2020 году провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции, Великобритании. По его словам, страны-основательницы ООН должны показать пример в борьбе с антисемитизмом. Он подчеркнул, что эти пять стран «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».
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