Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Президент России Владимир Путин приехал на Форум памяти Холокоста, который проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула «Вы слушали Маяк».

Глава государства обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Уэльским Чарльзом. При этом как отмечается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, Путин прошел мимо вице-президента США Майка Пенса.

Судя по опубликованным видеокадрам, российский президент не сразу заметил принца Чарльза. Внимание Путина на это обратили Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я разве не здоровался?» — спросил у них Путин и пожал руку принцу Уэльскому.

Ранее Путин и Нетаньяху открыли в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Российский лидер признался, что глубоко тронут тем, что израильтяне пришли на открытие памятника героям блокадного Ленинграда. Он поблагодарил израильскую сторону за церемонию.

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