Проигнорированный Путиным вице-президент США подошел поздороваться сам

Вице-президент США Майк Пенс, мимо которого без приветствия прошел президент России Владимир Путин на Форуме памяти Холокоста, который проходил в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, подошел поздороваться с российским лидером сам. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Судя по кадрам, Пенс также пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а также принцу Уэльскому Чарльзу.

23 января Путин приехал на Форум памяти Холокоста, который проходил в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме. Как отмечалось, российский лидер проигнорировал сидящего в зале вице-президента США Майка Пенса, но пожал руку Макрону. При этом глава государства изначально не заметил принца Чарльза, но позднее поздоровался и с ним.

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