В ООН подержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он заявил, что организация приветствует любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами Совбеза ООН.

На Всемирном форуме памяти холокоста 23 января в Иерусалиме Владимир Путин предложил организовать саммит в 2020 году с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции. Российский лидер напомнил, что на этих странах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Он считает, что такую встречу можно было бы провести в любой точке мира.

Президент России рассказал, что уже обсудил эту идею с коллегами, и получил положительные отклики. Инициативу Путина поддержал его французский коллега Эммануэль Макрон, а в правительстве Великобритании попросили предоставить более детальную информацию о встрече.

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