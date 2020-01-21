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На вокзале в Иерусалиме появились просьбы к Путину

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На рекламных экранах на вокзале в Иерусалиме появились просьбы к президенту России Владимиру Путину «привезти домой» израильскую гражданку Нааму Иссахар, осужденную российским судом за провоз гашиша в багаже. Фотографии опубликовала в Twitter корреспондент The Jerusalem Post Лахав Харков (Lahav Harkov).

«Пожалуйста, президент Путин, привезите Нааму домой», — гласит текст на нескольких экранах. Кадр с российским президентом сменяется портретом Иссахар.

«Не думаю, что Путин будет на иерусалимском вокзале и увидит это», — подписала снимки Харков.

По данным The Times of Israel, российские и израильские власти обсуждают возможность помилования Иссахар в преддверии визита Путина в Израиль на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения красноармейцами концлагеря Освенцим. Ожидается, что российский президент встретится в том числе с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, который активно выступает за освобождение Иссахар. В Кремле отказались комментировать эту тему, призвав дождаться поездки российского лидера в эту страну.

В октябре прошлого года 25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

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