Макрон накричал на полицейских в Израиле

Президент Франции Эммануэль Макрон накричал на полицейских в Иерусалиме, требуя покинуть Базилику Святой Анны. Видео с места происшествия опубликовала израильская газета Haaretz.

«Покиньте это место, уходите. Эти правила существовали сотни лет, и они не изменятся при мне», — заявил Макрон. На кадрах видно, как после этого французский лидер проталкивается сквозь нескольких полицейских и уходит.

Речь идет о правилах, согласно которым полицейским нельзя входить в Базилику Святой Анны. Она принадлежит французскому правительству, ею управляют «Белые отцы» — католическое миссионерское общество. Базилика была построена в 1142 году, она расположена в Мусульманском квартале Иерусалима.

Ранее Макрон притворился фотографом на встрече коллег из Израиля и Кипра в Иерусалиме. Произошедшее попало на видео, его выложил президент Израиля Реувен Ривлин.

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