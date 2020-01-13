Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили сохранение иранской ядерной сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты (...) отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности», — говорится в сообщении. Путин и Макрон также договорились восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Отмечается, что помимо этого лидеры обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Сирии. Российский и французский президенты также договорились урегулировать ливийский конфликт, в частности, провести международную конференцию в Берлине.

Ранее в январе Иран объявил об окончательном отказе от договоренностей по СВПД, касающихся своей атомной программы. Тегеран вышел из ядерной сделки, заявив, что не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана.

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают в себя запрет на торговлю нефтью.

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