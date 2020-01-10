Россия заявила о готовности обсудить Иран с США

Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Как отметил Рябков, Россия призывает США и Иран к сдержанности и надеется, что страны воздержатся от новых военных ударов. «К этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона ежедневно контактирует с оставшимися участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Отношения между США и Ираном резко обострились в начале этого года. США обвинили Иран в нападении на американское посольство в Багдаде. Через несколько дней, 3 января, в ходе ракетного удара по аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке в ночь на 8 января.

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают в себя запрет на торговлю нефтью.

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