Иран отреагировал на призыв Трампа к миру

Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о готовности американской стороны к мирным переговорам. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Тахт-Раванчи назвал предложения Трампа «немыслимыми» — именно так власти Ирана оценили их в контексте антииранских санкций, обещанных главой США. Вашингтон, заявил он, «начал серию шагов по усилению враждебности» между странами.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Его слова стали первой официальной реакцией Исламской республики на выступление Трампа перед журналистами 8 января. В нем американский лидер объявил о подготовке новых санкций против Ирана, но отказался от развития вооруженного конфликта.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!