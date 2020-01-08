Президент США Дональд Трамп анонсировал мощные санкции против Ирана. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, которое транслировал телеканал FOX 10 Phoenix на YouTube-канале.

По словам главы государства, новые ограничительные меры будут введены немедленно. При этом никаких ответных военных действий президент не пообещал. «Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных [в ситуацию] сторон и очень хорошей вещью для мира», — подчеркнул Трамп.

В ходе того же обращения американский лидер рассказал об отсутствии жертв и минимальном ущербе для Соединенных Штатов.

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Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

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