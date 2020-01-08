Трамп заявил об отсутствии жертв при нападении Ирана на базу США

При нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем телевизионном обращении, передает Reuters.

По словам американского лидера, во время ракетного удара своевременно сработала система раннего предупреждения, поэтому ущерб минимальный.

По его словам, США немедленно введут новые санкции против Ирана.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

Государственное телевидение Ирана после атаки сообщало о гибели 80 американских военнослужащих, которых там назвали «террористами».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!