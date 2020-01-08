Стали известны первые результаты ракетного удара Ирана по базам США

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В результате ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке оказались повреждены несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. Об этом сообщает Rudaw со ссылкой на иракские источники.

По другой информации, несколько самолетов уничтожены, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

По неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.

Атаке, в ходе которой были применены более десяти ракет, в том числе баллистических, подверглись авиабаза Эйн-аль-Асад на западе Ирака и аэродром на севере страны, в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что это начало операции «Мученик Сулеймани» в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Пентагон признал факт нанесения удара по объектам с американскими военными, президент США Дональд Трамп созвал экстренное совещание с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео.

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