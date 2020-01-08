Стало известно о жертвах в результате атаки на авиабазы США

В результате атаки Ирана на объекты США в Ираке есть жертвы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Неизвестно, сколько человек были ранены или погибли.

8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал два объекта США в Ираке: авиабазу аль-Асад на западе страны и аэродром в северной провинции Эрбиль. Пентагон пообещал ответить на атаку.

Ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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