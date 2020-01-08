Пентагон пообещал ответить на атаку Ирана

Пентагон заявил, что примет все необходимые меры в ответ на атаку Ирана, передает телеканал CNN.

Также в Пентагоне отметили, что информации о пострадавших нет. О разрушениях после атаки не сообщалось. Сейчас в оборонном ведомстве оценивают нанесенный ущерб.

Девять ракет было выпущено по американской базе ранее 8 января. Иранский корпус стражей революции заявил, что ракетный удар нанес он.

Ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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