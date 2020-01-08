Иран атаковал два объекта США в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал два объекта США в Ираке: авиабазу аль-Асад на западе страны и аэродром в северной провинции Эрбиль. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.

В свою очередь телеканал Al-Mayadeen передает, что ракетным обстрелам подверглись расположения сил США, которые находятся поблизости от аэропорта Эрбиля.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада, который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

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