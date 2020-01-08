Иран ударил по базам США в Ираке баллистическими ракетами

По двум военным базам в Ираке, которые используют США, были нанесены удары иранскими баллистическими ракетами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, атаке подверглись два объекта — в провинции Эрбиль на севере Ирака (там расположен аэродром, используемый американскими военными) и авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар США 3 января по аэропорту Багдада, который привел к гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

Руководство Ирана заявляло, что подготовило 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае ответной реакции Тегерана американские военные нанесут удары по 52 целям на иранской территории.

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