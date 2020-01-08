Опубликовано видео удара по авиабазе США

Twitter-аккаунт Press TV опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент удара по авиабазе США в Ираке.
Девять ракет было выпущено по американской базе ранее 8 января. Иранский корпус стражей революции заявил, что ракетный удар нанес он.
Ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.
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