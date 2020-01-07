Иран подготовил 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Такое заявление сделал его секретарь Али Шамхани, передает агентство Fars.

По словам иранского военачальника, «даже самый слабый ответ станет ночным кошмаром для Америки». Он добавил, что по некоторым соображениям в настоящее время не может предоставить больше информации СМИ.

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Ранее сообщалось, что парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому Пентагон приравнивается к террористам.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

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