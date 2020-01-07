В Иране заявили о нежелании обладать ядерным оружием

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием. Об этом он сообщил в эфире телеканала PBS.

«У нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — сказал Тахт-Раванчи. Он добавил, что в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию.

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

К такому решению страна пришла после убийства военными США генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в Багдаде 3 января. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны. В Тегеране пообещали отомстить Вашингтону, а Трамп пригрозил ответными ударами по 52 целям на территории Ирана.

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