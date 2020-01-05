Ирак решил вывести все иностранные войска

Парламент Ирака принял решение о выводе всех иностранных войск с территории страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Абдул Махди, передает Reuters.

Отмечается, что план по прекращению иностранного вмешательства должен быть выполнен как можно скорее. «Точное время вывода войск из Ирака вынесено на рассмотрение парламента», — заявил Махди.

Ранее иракский парламент собрался на экстренном заседании. Там обсуждался вопрос о прекращении присутствия иностранных сил на территории страны.

4 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американской дипмиссией разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

В 2018-м сообщалось, что на территории Ирака находятся как минимум 5 тысяч американских военных — это самый крупный иностранный контингент на территории страны. Помимо США, свои войска туда направили Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны.

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