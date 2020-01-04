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Силы безопасности Ирака попросили держаться подальше от американских баз

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Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболла» предупредила силы безопасности страны об опасности нахождения рядом с американскими базами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал al-Mayadeen.

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров, начиная с вечера воскресенья», — сказал представитель группировки.

Ранее 4 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который погиб 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

31 декабря сотни жителей Ирака пошли на штурм американского посольства. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения «Хезболла», в результате которого погибло около 30 человек и пострадало около 45. В результате диппредставительство было эвакуировано. При этом в США заявили, что шиитским активистам помогали «иранские подручные».

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