В США призвали американцев покинуть Ирак

США призвали американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть территорию страны. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 3 января, на сайте американского посольства в Багдаде.

«В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак», — отмечается в сообщении.

Американцам советуют по возможности покинуть Ирак на самолете, а если это не представляется возможным — направиться в другие страны наземным транспортом. Тем же, кто не сможет уехать из страны, рекомендуется не приближаться к зданию посольства и следить за актуальной информацией в СМИ.

Соответствующие меры связаны с убийством генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, который погиб 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резаи пообещали отомстить за гибель Сулеймани.

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