Последствия ракетного удара США по Ираку запечатлели на видео

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Возгорание около аэропорта в Багдаде
Возгорание около аэропорта в Багдаде

В интернете появились кадры последствий ракетного удара, нанесенного США по аэропорту Багдада. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте независимый журналист Равин Оджай.

«Четыре ракеты выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта», — пояснил автор публикации.

На видео запечатлены точечные возгорания вдоль бетонной стены, которая, предположительно, ограждает территорию аэропорта.

Американские силы нанесли удар по международному аэропорту столицы Ирака в ночь на пятницу, 3 января. По предварительным данным, при обстреле погибли не менее восьми человек, по меньшей мере 12 пострадали. Погиб, в том числе, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала.

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