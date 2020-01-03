Последствия ракетного удара США по Ираку запечатлели на видео

В интернете появились кадры последствий ракетного удара, нанесенного США по аэропорту Багдада. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте независимый журналист Равин Оджай.
«Четыре ракеты выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта», — пояснил автор публикации.
Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) January 2, 2020
• The building used by the US-led Coalition.
• Military airport’s runway.
• Iraqi Counter Terrorism center
• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb
На видео запечатлены точечные возгорания вдоль бетонной стены, которая, предположительно, ограждает территорию аэропорта.
Американские силы нанесли удар по международному аэропорту столицы Ирака в ночь на пятницу, 3 января. По предварительным данным, при обстреле погибли не менее восьми человек, по меньшей мере 12 пострадали. Погиб, в том числе, генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала.